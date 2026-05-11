Juez ordenó libertad inmediata para Sandra Ortiz, acusada por escándalo de corrupción en la UNGRD

JUSTICIA

El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría sido la mensajera del pago de sobornos a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle —actualmente privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá—, con el objetivo de asegurar apoyos a las reformas del Gobierno Nacional.

La exconsejera presidencial para las Regiones está siendo procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Esta fue la cuarta ocasión en la que la defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos.

En este caso, el juez consideró que se superaron los plazos establecidos por la ley —240 días— entre la fecha en la que fue radicado el escrito de acusación y el 11 de mayo de 2026. En total, transcurrieron 329 días sin que se iniciara el juicio oral contra la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro.

“Advierte el despacho que, en efecto, el término está ampliamente superado, conforme a las observaciones efectuadas por este operador judicial. En consecuencia, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y, en consecuencia, ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova”, dijo el juez.

La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación.