Prensa argentina se rinde ante actuación de Juan Fernando Quintero: “El mejor futbolista del país”

Juan Fernando Quintero tras su actuación contra San Lorenzo en los octavos de final del fútbol argentino. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero le cambió la cara a River Plate y fue pieza clave para impulsar a su equipo a la clasificación a los cuartos de final del fútbol argentino. JuanFer dio una asistencia y anotó un gol, a los 120+2 minutos, para el empate 2-2 definitivo.

Como si fuera poco, Quintero, quien lució la cinta de capitán de River, asumió el primer penalti en la tanda, cobrándolo de gran manera para abrir el marcador a favor del equipo de casa.

Prensa argentina delira con Quintero

Juan Fernando Quintero recibió grandes elogios de parte de los distintos medios y periodistas argentinos, destacando su importancia en medio de un momento complicado del partido.

Sara Sklate, periodista de TNT Sports y quien entrevistó al colombiano al final del encuentro, lo calificó como “el mejor futbolista del país”.

Sebastián Srur, quien cubre la actualidad del equipo Millonario y es uno de los periodistas mejor dateado del club, lo llamó como “el rey”.

Guido Glat, también de TNT Sports, resaltó lo determinante que es Quintero en el equipo, calificándolo como una “leyenda viviente” del club. “Podrás hacer lo que quieras, Juanfer, jamás te criticaré porque sos una leyenda viviente que cambió nuestra vida para siempre”, publicó.

Si bien el Diario Olé hizo énfasis en su episodio con los hinchas tras el gol del empate, destacó la importancia de JuanFer para ser solución en un momento bastante complicado del encuentro.

"Y Juanfer, fiel a su estilo, apareció cuando más quemaba la pelota. Con categoría y personalidad, marcó el empate sobre la hora y desató un desahogo enorme dentro de la cancha. Pero su reacción no fue la habitual", señaló el medio.

Descripción similar le dio La Nación al colombiano: “River necesitaba un lanzador, alguien que activara al resto y levantara el volumen de juego. Juanfer Quintero tiene esas características y también la personalidad para partidos calientes”.

Por su parte, en Picado TV, Diego Díaz, periodista e hincha de San Lorenzo, aseguró que Quintero no pesó en el partido: “No me vengan a hablar de JuanFer Quintero y el cambió de partido, poquito así influyó JuanFer Quintero, si tiró un centro, un ‘bananazo’ tiró”.