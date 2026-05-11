¿Juan Daniel Oviedo renunciaría a la vicepresidencia para irse a la Alcaldía de Bogotá?

Alrededor de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, se han creado varios interrogantes entre los ciudadanos, pues hay quienes afirman que en caso de ser elegidos como los ganadores de la Presidencia de la República, Oviedo renunciaría un año después para ser alcalde de Bogotá.

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Ante esto, Juan Daniel respondió para Dos Puntos de Caracol Radio: “Tal vez el gran problema es la desconfianza que tiene la gente en la política, todo el mundo piensa que uno siempre tiene un plan B o que todo tiene una mentira detrás. Y yo le he demostrado a Colombia hasta este momento que mi único interés de participar en política es de ganarme un puesto. No me lo he ganado todavía a punta de votos. Este me lo voy a ganar como resultado de este ejercicio de trabajar con Paloma, de sumar a punta de votos”.

De este modo, enfatizó en que si llega a ser el vicepresidente de Colombia va a ser el mejor para Paloma y para Colombia durante los cuatro años de Gobierno.

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¿Juan Daniel Oviedo tendría funciones adicionales a la vicepresidencia?

“Claro que sí”, respondió Paloma Valencia, añadiendo: “Ahí lo voy a tener trabajando con esa capacidad de trabajo, con esa inteligencia. Es que lo que necesitamos en el gobierno es gente buena. Vamos a tener ministros uribistas, ministros de centro, ministros que sean buenos, que les solucionen las cosas a los colombianos. Oviedo va a tener que ser un superministro”, afirmó.