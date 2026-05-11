Consejo de Estado suspendió por completo decreto que ordena trasladar fondos privados a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la totalidad del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que autorizaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

La determinación del alto tribunal amplió la medida cautelar que había sido decretada previamente sobre parte de esos recursos y dejó suspendido el traslado de los 5 billones de pesos restantes que debían girarse en las próximas semanas como parte de la implementación de la reforma pensional.

Con esta decisión, quedó completamente frenado el movimiento de recursos contemplado en el decreto del Gobierno nacional, que buscaba adelantar el traslado de dinero desde las administradoras privadas al sistema público administrado por Colpensiones.

La decisión judicial se conoció pocas horas antes de que venciera el plazo establecido para efectuar la transferencia de los recursos.

Desde distintos sectores empresariales y gremiales se habían presentado solicitudes ante la justicia para suspender el proceso, argumentando presuntas irregularidades en el decreto y posibles afectaciones para los afiliados y ahorradores del sistema pensional.