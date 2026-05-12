Mayo inició con temperaturas nocturnas inusuales en Medellín según el SIATA

Medellín, Antioquia

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín (SIATA) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las temperaturas nocturnas en la capital antioqueña están registrando valores mínimos inusuales, muy por encima de las condiciones normales para esta época del año.

¿A qué se debe el aumento de las temperaturas?

El proyecto, que realiza un monitoreo continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ha documentado un exceso de insolación durante las horas de la mañana, el cual no logra disiparse en la noche debido a la presencia de nubes que funcionan como una “capa”, evitando que se produzca un enfriamiento radiativo en la superficie. Es decir, al no escapar la energía libremente hacia la atmósfera alta, se genera una sensación térmica de altas temperaturas durante la noche.

Conforme a expertos del proyecto, la alta presencia de nubosidad durante gran parte de las noches y madrugadas ha superado una cobertura nubosa de entre el 80 % y el 90 %, con temperaturas nocturnas entre los 20 y 22 °C.

Según Daniel Ruiz Carrascal, coordinador general del SIATA, hacia finales del trimestre actual existe una probabilidad superior al 50 % de que se presente el fenómeno de El Niño.

“Ahora esperamos que, a finales de este trimestre; mayo, junio y julio, con una probabilidad del 61 %, empiece a manifestarse El Niño. Este fenómeno tendrá su pico de temperaturas más altas en el Pacífico tropical a finales del presente año”, agregó Carrascal.

Otros indicadores climáticos

Para esta semana, la entidad ambiental prevé altos valores de humedad en la atmósfera, favoreciendo la formación de nubes y aumentando la probabilidad de lluvias, especialmente durante la noche y la madrugada del miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

Por otra parte, para el martes 12 y el viernes 15 de mayo se esperan menores niveles de humedad, lo que disminuiría la probabilidad de lluvias sobre el Valle de Aburrá.