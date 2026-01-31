Riña familiar: una mujer asesinó a su esposo en Copacabana; el hijo de la pareja alertó a la policía

Copacabana- Antioquia

Durante la noche de este viernes se reportó un hecho de violencia doméstica en el norte del valle de Aburrá que terminó con una persona muerta, otra capturada y un adolescente afectado emocionalmente por el hecho que enluta una familia.

La situación se registró a las 9 p.m. en la vereda Ancón de la población de Copacabana. Según las autoridades, un menor de 16 años llamó a la línea de emergencias 123 alertado sobre una persona herida con arma de fuego. Cuando los uniformados llegaron al sitio detallado, encontraron a un hombre muerto y con un disparo de un revólver calibre 38 en la cabeza, por lo que al lugar llegaron funcionarios del CTI que realizaron la inspección al cadáver.

Sobre el caso, según la recopilación de la información, es que en el inmueble una pareja de esposos comenzó una discusión, la cual se tornó bastante acalorada, y la mujer tomó un arma de fuego propiedad de la víctima y le disparó. La mujer señalada de ser la presuntamente responsable fue capturada y dejada a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. El arma de fuego utilizada también fue recuperada en la escena del crimen.