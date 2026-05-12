Con sanciones notificarán a investigados por fraude en examen de admisión médico-quirúrgicas de UdeA

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia (UdeA) inició procedimientos administrativos sancionatorios contra los investigados por acciones irregulares durante la prueba de admisión a especialidades médico-quirúrgicas para 2026, realizada el pasado 10 de abril.

Luego de anunciarse que los 40 casos de intento de fraude serían presentados ante el Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria, la Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro comenzó la notificación de los actos administrativos mediante los cuales se vincula formalmente a los implicados en un proceso sancionatorio, notificándolos personalmente.

Por medio de un comunicado oficial, la institución manifestó que las sanciones contemplan tanto la anulación definitiva del examen como el impedimento, de entre dos y diez semestres, según la gravedad de la falta, para presentarse a futuros exámenes de admisión en la UdeA.

De igual forma, como se había informado con anterioridad, dado que los implicados son profesionales de medicina ya graduados, los informes técnicos y las evidencias recaudadas están a disposición del Tribunal de Ética Médica y de la justicia ordinaria para las investigaciones pertinentes.

Cabe recordar que esta grave falta ocurrió mediante el uso de dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la prueba, tales como auriculares, teléfonos celulares, intercomunicadores e incluso gafas inteligentes, utilizados para transmitir información durante el examen, conductas que están estrictamente prohibidas, según el Comité Central de Posgrados de la Universidad de Antioquia.