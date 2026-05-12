Más de 1.300 estudiantes asumen como líderes de transformación en las aulas de Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presidió la posesión simbólica de más de 1.300 representantes estudiantiles elegidos en las instituciones educativas de la ciudad. El grupo está conformado por personeros, contralores, líderes deportivos, mediadores escolares y delegados ante los consejos directivos, quienes actuarán como voceros de sus comunidades académicas durante el año en curso.

Esta jornada es el cierre del proceso electoral iniciado el pasado 13 de marzo, conocido como el “Día D”, el cual tiene como objetivo fomentar la cultura democrática y la participación activa de niños y jóvenes en el entorno escolar. Según la administración municipal, el programa busca que los estudiantes asuman responsabilidades de liderazgo tanto en sus instituciones como en sus entornos locales.

Más información Medellín estrena galería a cielo abierto dedicada al libro y la cultura

La ceremonia se enmarcó en el proyecto “El Líder Sos Vos”, una estrategia de la Secretaría de Educación diseñada para el desarrollo de competencias en comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos y trabajo en equipo. Durante el evento, los líderes juveniles realizaron un juramento simbólico y participaron en espacios de intercambio de experiencias con representantes de otros establecimientos educativos.

Dentro de sus funciones, los estudiantes avanzarán en la creación de Planes de Transformación Sostenible. Estas herramientas técnicas permiten diagnosticar necesidades institucionales y formular propuestas concretas en áreas como convivencia, salud, sostenibilidad ambiental y uso eficiente de los recursos.

La iniciativa institucional pretende consolidar la formación ciudadana, reconociendo a los estudiantes de diversos niveles educativos, desde representantes de grupo hasta personeros, como actores vinculados a la dinámica social y administrativa de sus colegios. Con estas acciones, el Distrito busca fortalecer la estructura de participación estudiantil en los sectores público y privado de Medellín.