Reportan inundaciones en San Juan de Urabá y Necoclí, Antioquia

Antioquia

Las comunidades de los municipios de San Juan de Urabá y Necoclí están de nuevo padeciendo las inclemencias del clima . En las últimas horas, las intensas lluvias han generado inundaciones en algunas zonas de esas poblaciones antiqueñas que tienen a un sinnúmero de familias afectadas.

Desde la alcaldía de San Juan de Urabá, se informa que, aparte de las inundaciones , se registran deslizamientos de tierra. Por el momento no se indica el número de personas damnificadas porque las autoridades de socorro, como los bomberos y la UMATA, se adelantan censos para identificar las afectaciones y gestionar el apoyo necesario con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el DAGRAN del departamento de Antioquia.

Por el momento continúa el monitoreo de las novedades y así salvaguardar la vida de las personas afectadas por las lluvias.

Necoclí

Desde esta población aún no entregan un reporte oficial, pero también se registran inundaciones por las lluvias que han generado el desbordamiento de afluentes en varias veredas; allí también se analiza la cantidad de afectados y las zonas con las emergencias.