En Medellín se detectó desacato en construcciones irregulares del nororiente de la ciudad
La Alcaldía de Medellín identificó nuevas intervenciones en tres construcciones irregulares ubicadas en la comuna 3-Manrique, barrio Oriente, sector El Jardín, pese a que estas ya habían sido suspendidas por no contar con licencia de construcción.
Medellín
Según la Administración Distrital, durante una visita técnica se evidenció que las obras continuaron avanzando aun con los sellos impuestos por las autoridades, situación que constituye un desacato a las medidas preventivas ordenadas.
Las edificaciones hacen parte de seis viviendas intervenidas previamente por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, luego de detectar procesos constructivos sin los permisos requeridos. Algunas de estas ocupaban espacio público, mientras que otras avanzaban sobre áreas de conservación y protección ambiental destinadas a conectar corredores naturales y zonas verdes estratégicas.
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El subsecretario de Control Territorial, Juan Camilo Arredondo Ballesteros, advirtió que continuar con obras suspendidas no solo representa una irregularidad urbanística, sino también un incumplimiento directo a las decisiones de la autoridad, lo que podría derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes y otras sanciones contempladas por la ley.
Tras las nuevas irregularidades encontradas, los equipos técnicos actualizaron los informes correspondientes, los cuales ya fueron remitidos para avanzar en posibles sanciones y medidas correctivas adicionales.