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12 may 2026 Actualizado 15:40

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Medellín

En Medellín se detectó desacato en construcciones irregulares del nororiente de la ciudad

La Alcaldía de Medellín identificó nuevas intervenciones en tres construcciones irregulares ubicadas en la comuna 3-Manrique, barrio Oriente, sector El Jardín, pese a que estas ya habían sido suspendidas por no contar con licencia de construcción.

Desacato en medidas preventivas en construcción irregular en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Desacato en medidas preventivas en construcción irregular en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Desacato en medidas preventivas en construcción irregular en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Sara Bastidas Rojas

Medellín
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Según la Administración Distrital, durante una visita técnica se evidenció que las obras continuaron avanzando aun con los sellos impuestos por las autoridades, situación que constituye un desacato a las medidas preventivas ordenadas.

Las edificaciones hacen parte de seis viviendas intervenidas previamente por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, luego de detectar procesos constructivos sin los permisos requeridos. Algunas de estas ocupaban espacio público, mientras que otras avanzaban sobre áreas de conservación y protección ambiental destinadas a conectar corredores naturales y zonas verdes estratégicas.

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El subsecretario de Control Territorial, Juan Camilo Arredondo Ballesteros, advirtió que continuar con obras suspendidas no solo representa una irregularidad urbanística, sino también un incumplimiento directo a las decisiones de la autoridad, lo que podría derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes y otras sanciones contempladas por la ley.

Tras las nuevas irregularidades encontradas, los equipos técnicos actualizaron los informes correspondientes, los cuales ya fueron remitidos para avanzar en posibles sanciones y medidas correctivas adicionales.

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