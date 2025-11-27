Avanza el Metro de la 80: inician cimentaciones del viaducto Caribe en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

A finales de octubre de 2025 iniciaron las actividades de perforación de una de las obras más importantes del metro de Medellín, el viaducto elevado. Este viaducto se extenderá desde la avenida Regional hasta la carrera 65 y contará con 17 apoyos que sostendrán cerca de 500 metros de estructura elevada, permitiendo conectar la estación Caribe de la línea E con la zona de Córdoba.

Por tratarse de una zona de movilidad compleja, cada etapa de obra se desarrolla bajo un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Movilidad, que regula el ingreso de maquinaria pesada y garantiza condiciones de seguridad para peatones, ciclistas, conductores y operarios.

“El Metro de la 80 no solo conectará la zona occidental de Medellín de norte a sur, sino que mejorará la calidad de vida de cerca de un millón de habitantes”, afirmó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

El avance del viaducto Caribe representa un paso clave en la transformación urbana que promete el proyecto Metro de la 80, considerado una apuesta por la movilidad sostenible y el fortalecimiento del sistema de transporte masivo en Medellín.

Con esta etapa, la ciudad continúa consolidando la infraestructura necesaria para atender el crecimiento poblacional y mejorar las conexiones en el occidente de la capital antioqueña.