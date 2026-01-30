Liga colombiana, en el Top 10 de las mejores del mundo: Este es el escalafón

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS, elaboró un ranking con las mejores Ligas de fútbol en el mundo, teniendo en cuenta rendimientos en el 2025, sus jugadores, equipos y desempeños en competencias internacionales, entre otras cosas. El escalafón, como era de esperarse, ha dado de qué hablar.

El listado de la IFFHS incluye en el Top 10 a la Liga colombiana, siendo el tercer mejor torneo de Sudamérica y dejándola por encima de otros campeonatos como el de Turquía, Bélgica, México, Estados Unidos y Arabia Saudita, certamen que cuenta con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo.

El torneo colombiano recibió 1025,5 puntos, casi la mitad de lo que tiene la Premier League, líder sólido del escalafón con 2359 puntos. El podio del Top 100 de las mejores Ligas de fútbol del mundo en el 2025 de la IFFHS lo completan España (2073) y Brasil (1999).

La Liga colombiana, por su parte, se ubica en la décima posición del escalafón, solo superada en Sudamérica y América por Brasil, mencionado anteriormente en el tercer puesto, y Argentina, que figura octavo con 1089 puntos.

El campeonato colombiano escaló dos posiciones en dicho listado, puesto que en el mismo Ranking del año 2024 figura en la casilla 12. Italia, que era primero, cayó al cuarto puesto; mientras que Inglaterra remontó dos posiciones para ser primero.

Top 10 de la IFFHS con las mejores Ligas del 2025