Identificadas las víctimas del triple crimen en Tarso y el doble homicidio de Andes en Antioquia

Antioquia

Las autoridades dieron a conocer las i dentidades de las cinco víctimas de la violencia en las poblaciones de Andes y Tarso ; en este último hubo un triple homicidio. Las primeras hipótesis relacionan presuntos ajustes de cuentas por actividades, al parecer, ilegales.

En el caso de la masacre de Tarso, las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Zapata Osorno, de 35 años, quien fue presidenta de la JAC de la vereda El Cedrón; su esposo Alonso Cano Ramírez y la tercera víctima es Edinsson Molina Marulanda, de 27 años. Recordemos que estas personas fueron halladas sin vida en una plaza deportiva, al parecer, en una lucha por el control del territorio entre la subestructura Edwin Román Velasquez Valle del Clan del Golfo y los Pachecos.

Doble homicidio de Andes

Recordemos que en el corregimiento Santa Rita, sector Zamora, fueron atacados a tiros dos hombres que estaban en el velorio del papá de una de las víctimas. Las autoridades identificaron a las víctimas como Hermis de Jesús Cárdenas Arredondo, de 19 años, conocido con el alias “Berny”; el otro joven asesinado es Sebastián Jiménez Posada, de 25 años, alias “El Panadero”.

Hipótesis

Sobre este hecho indican las informaciones preliminares que se trataría de un ajuste de cuentas del Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velásquez Valle .

Al parecer, las dos víctimas habían recibido amenazas de ese grupo ilegal hace varios días. Esto se debe a que presuntamente estas personas se habían gastado sin permiso un dinero producto de la venta de estupefacientes. Esto habría generado la represalia que terminó con la vida de los dos jóvenes. En la zona también delinque “La Terraza”.

Las investigaciones avanzan para esclarecer el triple homicidio de Tarso y el doble crimen de Andes, poblaciones del suroeste de Antioquia.