Yondó: En Puerto Matile solo quedaron tres casas habitadas de las 60 que tiene el caserío

Yondó- Antioquia

La violencia que está padeciendo la zona rural del municipio de Yondó en el Magdalena Medio antioqueño tiene casi abandonado el caserío de una vereda por cuenta de las intimidaciones y confrontaciones del ELN y del Clan del Golfo . Recordemos que el pasado domingo drones con explosivos impactaron dos casas; a una le dañaron casi por completo y a la otra le destruyeron la cocina.

Desplazados

Organizaciones sociales manifiestan que e n el área urbana de Yondó hay 38 personas desplazadas sin saber qué hacer, ya que la gente no quiere retornar. En Puerto Matilde solo hay unas 12 personas porque no tienen para dónde ir y tampoco quieren dejar solas las casas, por lo que piden que no los abandonen.

Problemática de seguridad y social

Caracol Radio conversó con la presidenta de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), María Irene Ramírez, quien manifestó que la situación es complicada para el campesino, ya que los grupos ilegales los están afectando de manera directa. Antes era solo por confinamientos, pero ahora el impacto es mayor por la utilización de los drones con explosivos .

“El domingo se presentó enfrentamiento de grupos armados con drones en Puerto Matilde, donde destruyen una casa. Una casa que la asociación campesina del Valle Cimitarra le había prestado a un abuelito para que viviera ahí; afortunadamente, el abuelito no estaba, porque si hubiera estado, se hubiera perdido la vida de él. También pasó en otra casa que quedaba al lado; parte de esa casa también fue destruida”.

#Video I En combates con drones entre ELN y Clan del Golfo este domingo en la vereda Puerto Matilde de Yondó, explosivos destruyeron parcialmente dos casas. Otros artefactos también cayeron en el caserío. A pesar de ello, no hay civiles heridos. pic.twitter.com/6868FNEEdv — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 26, 2026

Recalca que no solo el diario vivir de las comunidades está siendo modificado, sino también los proyectos asociativos y los liderazgos del territorio ante el temor que generan las acciones de los ilegales. Asegura que la situación es tan dramática, que incluso el caserío de Puerto Matilde está casi desalado por la presencia de los grupos que ya prefieren estar dentro de los caseríos.

“Desde octubre para acá, del año pasado, ellos han manifestado que a ellos no les importa terminar con la bufalera o Puerto Matilde. Puerto Matilde es un caserío más o menos de unas 60 casas, que hoy en día, pues, se encuentra con tres familias, que son las que afectaron el domingo, porque la gente se ha venido saliendo poco a poco por todo lo que ha ocurrido desde, se puede decir, desde julio para acá, porque de julio para acá ha habido dos desplazamientos y amenazas hacia la comunidad”, recalcó a Caracol Radio la líder social.

La preocupación es mayúscula y parece que los llamados no son escuchados y temen que ellos como organización está siendo estigmatizada sin importar que ya tienen casi 30 años de trabajo social en la comunidad del río Cimitarra.

“Quienes están a diario en el territorio dicen que la asociación campesina, de una manera u otra, pues tiene que obstaculizarnos el trabajo porque igualmente nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen por las denuncias que les hacemos; entonces también nuestra vida como organización está en peligro”.

Insiste en que en un sinnúmero de ocasiones la comunidad civil les ha manifestado a los dos bandos que no los involucren en el conflicto, pero parece que no les importa y eso es quizás lo más grave en medio del conflicto.

“La preocupación que el campesinado les manifiesta es que se aparten, que no pongan en riesgo la comunidad, porque, pues, son los que están armados y no deben involucrar a la gente civil en medio de su guerra. Entonces, parte de eso también es donde ellos no están de acuerdo con nuestra política, donde ellos, pues, también nos amenazan de una manera u otra”.

Violencia que impacta veredas cercanas

La señora María Irene Ramírez señala que de la vereda Tamar Bajo de Remedios, pero que es vecina de Puerto Matilde, se van a desplazar tres familias por la misma situación; sus vidas pueden estar en riesgo.

“Como Yondó es más cerquita para ellos, lo que le piden al alcalde de Yondó es que si les dan albergue ahí en la casa campesina, porque también sienten mucho temor, por el tema de los recorridos de los grupos armados que hay, porque las peleas ahorita son con drones, los tiran a cualquier parte, y, pues, los daños que han causado han sido significativos para la región como tal, y el miedo que da, pues, toda esta disputa”.

Petición urgente a las autoridades nacionales e internacionales

Insisten en que es importante que las autoridades atiendan esta situación que los tiene desesperados y con mucho temor. Al mismo tiempo, recalcan la importancia de llevar a cabo un proceso de paz con los ilegales e implementar los acuerdos firmados en 2016.

“Y a las autoridades, pues, que acompañen y ayuden a que todo esto no siga pasando, que vean por esta gente que de una manera u otra está desplazada en un municipio, que no puede brindarle muchas cosas al campesinado, porque el campesino como tal sabe es trabajar el campo. Y qué bueno, creo que un llamado al ente internacional, al acuerdo humanitario y todo lo que tiene que ver con los que de una manera u otra son garantes de esta paz que se firmó en el 2016, es que se sienten a negociar con estos grupos armados, que se brinde una nueva vida para el campesinado”.

Solicitud a los grupos ilegales

La líder suplica que le respeten la vida al campesinado y el trabajo comunitario en su defensa por el territorio, ya que temen perder los proyectos de los que viven muchas familias, y es la cría de búfalos con lo que derivan el sustento.

“Que nos saquen de ese conflicto, que nosotros en este momento lo único que estamos pidiendo es que no nos metan en su conflicto y que respeten la autonomía y las decisiones que tenemos como política de trabajo que tenemos la asociación como tal”, manifestó finalmente la presidenta La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.