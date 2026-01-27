“Pollo y El Grande”, cabecillas del Clan del Golfo que lideran la guerra con disidencias en Briceño

Briceño- Antioquia

La situación de seguridad en la zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, tiene bajo bastante riesgo a la población civil, debido a que están quedando en medio de las confrontaciones entre el frente 36 de las disidencias y el Clan del Golfo por el control de territorio, como lo ocurrido durante el fin de semana en la vereda El Roblal, donde la escuela y el centro de salud quedaron afectados por las balas.

Razones del conflicto

Caracol Radio ha conocido que la guerra en Briceño, que no es nueva, pero que se ha agudizado en los últimos días, no solo tiene la intención de controlar la zona. La misma que se hace varios años está bajo el dominio de la guerrilla, frente 36 de alias “Calarcá” y comandada en Antioquia por alias “Primo Gay”. Precisamente el Clan del Golfo, presuntamente por órdenes de alias “Gonzalito”, segundo al mando del también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, ha arreciado la confrontación con sus enemigos para lograr dar de baja a alias “Primo Gay” . La orden impartida y que no tiene discusión es matar a ese cabecilla guerrillero. Esta decisión se habría dado hace pocos días, incluso a principios del 2026.

Este es el dron que exhibe “Primo Gay” y con el que vigila corredores estratégicos e intimida comunidades en Antioquia Ampliar

El plan para lograrlo

Caracol Radio ha obtenido información, la cual indica que, para tomar el control de Briceño, el último bastión de la guerrilla en el cañón del río Cauca con el que el Clan lograría conectar ese corredor desde el Bajo Cauca hacia el Occidente, el EGC trasladó a Briceño combatientes desde San Andrés de Cuerquia y zonas aledañas de la subestructura Julio César Vargas, lideradas por un hombre conocido con el alias de “El Grande”, para que apoyen las acciones ofensivas de la otra subestructura que hace presencia en Briceño y es la Luis Hernando Rozo Bertel, al mando de alias “Pollo”. Este movimiento indica que la violencia en ese territorio podría incrementarse ante la intención del Clan del Golfo , además, porque, como es de suponerse, las disidencias también intentarán atacar a los contrarios y la comunidad siempre quedará en medio.

Recompensa del Clan del Golfo por alias “Ramiro”

Caracol Radio también recibió información de que el plan de expansión del grupo ilegal en ese territorio del Norte de Antioquia ordenado por alias “Gonzalito” contempla asesinar a alias “Ramiro”, cabecilla principal del frente 18 de las disidencias que delinque en Ituango y que sostiene una guerra con el EGC. Este medio de comunicación conoció que los altos mandos estarían ofreciendo 300 millones de pesos para quien logre abatir al líder guerrillero para ellos tomar el control.

Todas estas órdenes impartidas por el Clan del Golfo son las que estarían generando un incremento en las acciones criminales, zozobra y desplazamiento de campesinos.