Judicializan a presunto responsable del homicidio de un trabajador en carnicería de Caldas

Carnicería donde asesnaron al trabajador de la carnicería en Caldas- foto cortesía

Caldas, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable del homicidio de un empleado de una carnicería en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, ocurrido el pasado 22 de enero.

De acuerdo con la información entregada por Caracol Radio, el crimen se registró cuando un hombre ingresó directamente al establecimiento comercial y, tras ubicar a la víctima, le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Por la manera en que se ejecutó el ataque, las autoridades analizan el hecho como un caso de sicariato.

Dentro del proceso investigativo se estableció que el agresor grabó con su teléfono celular el momento del homicidio, registrando en video el ataque, material que actualmente es analizado por las autoridades como elemento probatorio clave dentro del caso.

Tras cometer el homicidio, el presunto responsable intentó huir del sitio, pero fue reducido por ciudadanos y compañeros de trabajo de la víctima, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Luego de legalizar la captura, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal en su contra por el delito de homicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y establecer si el hecho guarda relación con otros episodios de violencia ocurridos en el municipio de Caldas.