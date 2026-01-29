La saturación de dos quebradas fue lo que ocasionó el daño en la vía en la Av. Las Vegas de Medellín

Medellín

La alcaldía de Medellín ha desplegado t odo un operativo para atender las emergencias reportadas luego del fuerte aguacero que cayó en la ciudad el pasado miércoles. Recordemos que la comuna de El Poblado fue la más afectada, donde llovió en 45 minutos el promedio de todo un mes.

La alcaldía explicó cuáles fueron las causas que generaron el daño de la vía hacia la glorieta de Monterrey . Aunque por ahora no se tiene una fecha establecida para reabrir la vía que afecta la movilidad en la zona. Ya que se debe tener certeza de que no existe riesgo para la población.

“Ahí lo que pasa es que por debajo pasa una quebrada. Y al no tener la capacidad, justamente, y al recibir tanta agua como lo que evidenciamos, lo que hace es que termina dañando, por decir así, ese box culvert, y levanta el pavimento. Esa es la realidad. En este momento, los equipos de Medio Ambiente, más con EPM, revisando todo el tema también de redes, se encuentran desde ayer trabajando”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

En esta zona se están adelantando trabajos necesarios, en primer lugar, para recuperar la movilidad y, en segundo, obras de mitigación para evitar que, en caso de que se reporte otro aguacero similar.

“Es porque ahí se juntan arriba las quebradas de la Presidenta y la Poblada. Esas cargas hidráulicas generan ahí un colapso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ya? Ya hay unos diseños hidráulicos; estamos hablando para que podamos empezar las obras. Esos diseños hidráulicos se contrataron desde el año pasado, ya se entregan en marzo de este año; los contratamos desde el área metropolitana. Inmediatamente tengamos los diseños, se hace la licitación y empiezan las obras. Ese es uno de los puntos críticos ya identificados dentro de lo que se va a hacer”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.