Los departamentos son los ganadores con la suspensión del decreto: gobernador de Antioquia

Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia se refirieron a la decisión de l a Corte Constitucional sobre la suspensión temporal del decreto de emergencia económica y social del gobierno nacional.

El alcalde Fico, quien fue quien radicó la solicitud de suspensión de la medida , manifestó que cree en las instituciones y celebró lo que para el mandatario local era una actuación al antojo del presidente Gustavo Petro.

“Hoy la Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos. En nombre de Colombia les doy las gracias a las magistradas y magistrados valientes que tomaron esa decisión. Siempre defenderé la legalidad, la Constitución, la democracia y el equilibrio de poderes”, agregó el mandatario en su cuenta de X.

Mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que la decisión no solo es un logro para Antioquia y los demás gobernadores que estuvieran en desacuerdo con el decreto de emergencia, sino que también para la educación y la salud del país, y agregó.

“Antioquia defendió esta causa y hoy valora la decisión de la Corte Constitucional. El gobierno Petro desconoció al congreso y quiso pasarse por la faja a la constitución del 91. La constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta. Bien por los magistrados que honran con dignidad y apego la carta magna”.