Cinco personas fueron asesinadas en dos hechos violentos en el Suroeste antioqueño

Antioquia

Cinco personas fueron asesinadas en dos hechos violentos registrados en zonas rurales de los municipios de Andes y Tarso, en el Suroeste antioqueño.

El primer caso ocurrió en el corregimiento de Santa Rita en Andes, a cerca de una hora del casco urbano. Cerca de 15 hombres armados llegaron al barrio Zamora, un sector periférico del corregimiento, donde se realizaba el velorio de una persona fallecida por causas naturales y asesinan a dos hombres, quienes aún no han sido identificados.

“Llegan entre 10 y 15 sujetos armados, estaban en una especie de velorio de una persona que había fallecido por muerte natural y sacan a dos personas y les impactan en su integridad con armas de fuego. Ahí dejan esos dos cuerpos sin vida”, detalla el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

De acuerdo con las primeras indagaciones, este hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas del Clan del Golfo, estructura armada ilegal con presencia en la zona.

El segundo crimen se registró en la madrugada, en zona rural del municipio de Tarso, a unos 50 minutos de la cabecera municipal, donde hombres armados sacaron a tres personas, dos hombres y una mujer, hasta una placa polideportiva del sector y les dispararon.

Entre las víctimas se encuentra una mujer, quien había sido presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector y había dejado el cargo hace aproximadamente siete meses.

“Estamos verificando a quién se le atribuye este hecho, entendiendo que hay una confrontación entre miembros del Clan del Golfo y el grupo delincuencial común conocido como ‘Los Pachecos’, que delinque entre Pueblo Rico, Tarso y Jericó”, señaló el coronel Muñoz.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los crímenes en el suroeste de Antioquia y dar con el paradero de los responsables.