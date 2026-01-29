Tres mil niños y niñas asistirán gratis al partido de Messi en Medellín

Medellín

Los menores, pertenecientes a las estrategias Escuelas Populares del Deporte y Desarrollo Deportivo del Inder, vivirán una experiencia que va más allá del espectáculo deportivo, al presenciar en vivo a figuras internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, junto a referentes del fútbol colombiano como David Ospina, Edwin Cardona y William Tesillo.

“Yo quiero que los niños de los barrios de Medellín, de las comunas y los corregimientos, disfruten de este evento. Niños que no iban a tener la posibilidad de conseguir una boleta ya la tienen y van a estar ahí para aprender”, expresó Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín.

Como complemento al encuentro, entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero se realizarán cuatro campamentos deportivos dirigidos a más de 1.000 niñas y niños del programa Deporte para Todos, quienes participarán en jornadas formativas con metodologías del Inter de Miami, orientadas al fortalecimiento de habilidades deportivas y personales.

Además del impacto social y formativo, el evento tendrá un importante efecto económico para la ciudad. Según la Alcaldía, más del 60 % de los asistentes provienen de otras ciudades o del exterior, lo que generará una derrama económica cercana a los 6 millones de dólares en tres días, beneficiando sectores como el turismo, el comercio y los servicios.