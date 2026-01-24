Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la victoria del Tolima sobre Alianza Valledupar
El cuadro ibaguereño ganó su segundo partido consecutivo en este inicio de campeonato.
La segunda jornada del fútbol colombiano empezó este viernes 23 de enero con los duelos Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima vs. Alianza Valledupar, duelos que terminaron definiéndose en favor de los locales.
Le puede interesar: Tabla del descenso 2026: así queda con la derrota de Cúcuta en casa del Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo
En el duelo que abrió la fecha 2, el Internacional de Bogotá remontó un partido durísimo frente al recién ascendido Cúcuta Deportivo. Aunque los visitantes empezaron ganando con la anotación del venezolano Luifer Hernández, el cuadro capitalino remontó de la mano de Dereck Moncada y el uruguayo Facundo Boné.
Deportes Tolima 2-0 Alianza Valledupar
A segunda hora del viernes, el Tolima protagonizó un duelo entretenido frente a Alianza Valledupar en el Manuel Murillo Toro. La paridad en las acciones concluyó en la segunda parte, cuando Juan Pablo ‘Tatay’ Torres venció la resistencia visitante y posteriormente Yhorman Hurtado selló el 2-0 definitivo en favor del Pijao.
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana
Partidos restantes de la fecha 2 en la Liga Colombiana
- Sábado 24 de enero
Deportivo Pereira vs. Fortaleza - 2PM
Llaneros vs. Atlético Bucaramanga - 4:10PM
Deportivo Cali vs. Independiente Medellín - 6:20PM
Boyacá Chicó vs. América de Cali - 8:30PM
- Domingo 25 de enero
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto - 4PM
Millonarios vs. Junior de Barranquilla - 6:10PM
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe - 8:20PM