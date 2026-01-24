Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la victoria del Tolima sobre Alianza Valledupar / Colprensa

La segunda jornada del fútbol colombiano empezó este viernes 23 de enero con los duelos Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima vs. Alianza Valledupar, duelos que terminaron definiéndose en favor de los locales.

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

En el duelo que abrió la fecha 2, el Internacional de Bogotá remontó un partido durísimo frente al recién ascendido Cúcuta Deportivo. Aunque los visitantes empezaron ganando con la anotación del venezolano Luifer Hernández, el cuadro capitalino remontó de la mano de Dereck Moncada y el uruguayo Facundo Boné.

Deportes Tolima 2-0 Alianza Valledupar

A segunda hora del viernes, el Tolima protagonizó un duelo entretenido frente a Alianza Valledupar en el Manuel Murillo Toro. La paridad en las acciones concluyó en la segunda parte, cuando Juan Pablo ‘Tatay’ Torres venció la resistencia visitante y posteriormente Yhorman Hurtado selló el 2-0 definitivo en favor del Pijao.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Partidos restantes de la fecha 2 en la Liga Colombiana

Sábado 24 de enero

Deportivo Pereira vs. Fortaleza - 2PM

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga - 4:10PM

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín - 6:20PM

Boyacá Chicó vs. América de Cali - 8:30PM

Domingo 25 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto - 4PM

Millonarios vs. Junior de Barranquilla - 6:10PM

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe - 8:20PM