EN VIVO: Siga GRATIS el minuto a minuto, Liga Colombiana,Tolima vs. Alianza en el Murillo Toro

Deportes Tolima recibirá a Alianza Valledupar en el estadio Manuel Murillo Toro, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga Colombiana que se disputará a las 8:30 de la noche.

El equipo de Ibagué llega con el ánimo en alto luego de vencer 2-0 a Junior en condición de visitante, dejando muy buenas sensaciones en su estreno en el campeonato y mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Ahora, ante su gente, Tolima intentará ratificar ese buen inicio y seguir sumando desde temprano en el torneo.

Lea también: Tolima sorprende al Junior y le da una triste despedida al Metropolitano: Resumen del partido

Sin embargo, el conjunto pijao no podrá contar con dos piezas importantes tras las expulsiones sufridas en la fecha anterior. Junior Hernández y Luis Sandoval serán bajas para este encuentro, siendo este último sancionado con dos fechas, por lo que tampoco estará disponible para el próximo compromiso del equipo. Además, aunque Tolima oficializó la incorporación de Luis Marquínez, el guardameta no fue convocado para este partido.

Regresamos a la Hoguera del Indio 🔥🔥🔥



Estos son los 20 guerreros elegidos para defenderla 🛡️ pic.twitter.com/lavp4Euv66 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) January 23, 2026

Por su parte, Alianza Valledupar viene de caer 1-0 como visitante frente a Fortaleza en la primera jornada. El equipo dirigido por el cuerpo técnico vallenato buscará sumar en una plaza complicada, al tiempo que continúa consolidando su once titular a medida que avanzan las fechas del campeonato.

Lea también: Fortaleza 0-0 Alianza: Resumen del partido primera fecha de la Liga colombiana 2026

Con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar, Tolima y Alianza se enfrentarán en Ibagué en un duelo que cerrará la jornada nocturna de la Liga Colombiana.

Siga acá en directo el en vivo del partido entre Deportes Tolima y Alianza Valledupar.