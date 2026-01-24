Llaneros Vs. Bucaramanga EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la segunda fecha

Llaneros y Bucaramanga se enfrentan esta tarde en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio (4:10PM), en juego por la segunda fecha del fútbol colombiano. El compromiso cita a dos equipos que vienen de estrenarse con victoria en la primera fecha del certamen.

El equipo de casa comenzó el campeonato con una victoria 0-2 sobre el Deportivo Pereira en el estadio Centenario de Armenia. Juego en el que convirtieron Daniel Mantilla y Jhon Vásquez.

Por su parte, los dirigidos por Leonel Álvarez lograron un triunfo importante en su estreno en casa ante Millonarios. Los goles del equipo santandereano fueron obra de Leonardo Flores y el argentino Luciano Pons.

Siga acá la transmisión del partido y el minuto