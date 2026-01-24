Llaneros Vs. Bucaramanga EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la segunda fecha
Ambos equipos vienen de ganar en la primera fecha del presente campeonato.
Llaneros y Bucaramanga se enfrentan esta tarde en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio (4:10PM), en juego por la segunda fecha del fútbol colombiano. El compromiso cita a dos equipos que vienen de estrenarse con victoria en la primera fecha del certamen.
El equipo de casa comenzó el campeonato con una victoria 0-2 sobre el Deportivo Pereira en el estadio Centenario de Armenia. Juego en el que convirtieron Daniel Mantilla y Jhon Vásquez.
Por su parte, los dirigidos por Leonel Álvarez lograron un triunfo importante en su estreno en casa ante Millonarios. Los goles del equipo santandereano fueron obra de Leonardo Flores y el argentino Luciano Pons.
Siga acá la transmisión del partido y el minuto
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Faber Gil intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Kelvin Osorio (Llaneros) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
Remate rechazado de Howell Mena (Llaneros) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Kelvin Osorio.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Kelvin Osorio (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aldair Zárate con un pase de cabeza.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Jimmy Medranda (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento