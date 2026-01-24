🔴 EN VIVO | Pereira vs. Fortaleza, fecha 2 liga colombiana: Siga acá el minuto a minuto del partido

Deportivo Pereira buscará hacerse fuerte en condición de local para sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla, mientras que el Fortaleza llega con el objetivo de mantener regularidad y seguir consolidando su idea de juego en este empiece de campeonato.

El equipo dirigido por Cristian Galindez apunta a imponer ritmo desde el inicio, con una propuesta ofensiva que le permita marcar diferencias en el marcador.

Por su parte, Fortaleza CEIF intentará apostar por el orden táctico, la presión en bloque medio y las transiciones rápidas, una fórmula que le ha permitido competir de igual a igual frente a rivales de mayor jerarquía.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Pereira vs Fortaleza