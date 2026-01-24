🔴Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la segunda fecha

<b>Deportivo Cali</b> recibe a <b>Independiente Medellín</b> en <b>Palmaseca,</b> en un partido clave para ambos, luego de un inicio de <b>Liga</b> marcado por la derrota. Los dos equipos llegan con la misma urgencia: <b>levantar cabeza y empezar a sumar desde la segunda fecha del campeonato.</b><a href="https://caracol.com.co/2026/01/18/jaguares-vs-deportivo-cali-en-vivo-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-juego-de-la-fecha-1/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/18/jaguares-vs-deportivo-cali-en-vivo-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-juego-de-la-fecha-1/">El conjunto vallecaucano viene de perder <b>1-0 frente a Jaguares de Córdoba</b> en condición de visitante</a>, un resultado que dejó dudas pero que ahora intentará corregir con el respaldo de su gente. Por su parte, el <b>Medellín</b> tampoco tuvo un estreno favorable y cayó por la mínima diferencia ante <b>Deportivo Pasto</b>, también fuera de casa.<b>Tanto Cali como el DIM </b>afrontarán este compromiso sin bajas confirmadas, por lo que se espera que ambos entrenadores cuenten con sus nóminas habituales. En el caso del equipo antioqueño, <a href="https://caracol.com.co/2026/01/24/daniel-catano-regresa-al-futbol-colombiano-tras-su-breve-paso-por-la-liga-boliviana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/24/daniel-catano-regresa-al-futbol-colombiano-tras-su-breve-paso-por-la-liga-boliviana/">recientemente fue anunciado <b>Daniel Cataño</b> como nuevo refuerzo, proveniente del<b> fútbol boliviano</b>,</a> aunque el mediocampista no fue convocado para este encuentro.El partido está programado para disputarse a partir de las <b>6:20 de la tarde</b>, en el <b>estadio Deportivo Cali</b>, donde los dos buscarán su primer triunfo del torneo.