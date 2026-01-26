🔴Once Caldas vs. Santa Fe EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido

<b>Once Caldas y Santa Fe</b> se enfrentarán en el último partido de la jornada, con el conjunto de <b>Manizales</b> actuando como local y con el objetivo de mantener el buen arranque en la liga.El equipo albo llega motivado luego de <a href="https://caracol.com.co/2026/01/19/en-vivo-cucuta-deportivo-vs-once-caldas-siga-aca-el-regreso-del-motilon-a-la-a/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/19/en-vivo-cucuta-deportivo-vs-once-caldas-siga-aca-el-regreso-del-motilon-a-la-a/"><b>vencer 2-1 a Cúcuta Deportivo en condición de visitante</b></a>, con doblete de <b>Dayro Moreno</b>, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos. Ahora,<b> Once Caldas</b> buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su segunda victoria consecutiva.Por su parte,<b> Santa Fe</b> llega en un gran momento tras <a href="https://caracol.com.co/2026/01/21/en-vivo-santa-fe-y-junior-definen-la-superliga-en-el-partido-de-vuelta/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/21/en-vivo-santa-fe-y-junior-definen-la-superliga-en-el-partido-de-vuelta/">golear a Junior en El Campín y consagrarse campeón de la Superliga</a>, título que reforzó la confianza del plantel. Ya enfocados en el torneo local, <a href="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-santa-fe-vs-aguilas-doradas-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-aqui/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-santa-fe-vs-aguilas-doradas-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-aqui/">los cardenales debutaron con un empate 1-1 frente a <b>Águilas Doradas</b></a> y ahora intentarán sumar de a tres como visitantes.Un duelo atractivo para cerrar la fecha, con dos equipos que llegan con confianza y ambición de seguir sumando en la liga.