Internacional de Bogotá vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: siga GRATIS el minuto a minuto, Liga Colombiana

Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo se enfrentarán este fin de semana en el estadio Metropolitano de Techo, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga Colombiana que se disputará a partir de las 6:20 de la tarde, con ambos equipos obligados a sumar tras un inicio adverso.

El conjunto capitalino llega al encuentro luego de una dura derrota 3-0 como visitante frente al América de Cali en su debut liguero. Ahora, en un partido especial, Internacional disputará el primer juego como local de su historia, un escenario que espera aprovechar para hacerse fuerte en casa y comenzar a sumar sus primeros puntos en la competencia.

Hoy escribiremos historia en nuestro primer partido oficial en Techo. 🏟️



Convocados para esta Fecha 2.



Boletería disponible en: https://t.co/AXaVFWnNLD pic.twitter.com/8yMONyGrRa — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 23, 2026

Por su parte, Cúcuta Deportivo tampoco tuvo el arranque esperado y viene de caer 2-1 en condición de local ante Once Caldas. El equipo rojinegro afrontará este duelo con una baja sensible: la de su delantero Jaime Peralta, quien fue expulsado en la fecha anterior y no estará disponible para este compromiso.

Con la necesidad compartida de reaccionar, capitalinos y motilones buscarán un resultado positivo en Techo, en un partido que promete intensidad y que puede marcar el rumbo temprano de ambos en la Liga Colombiana.

Siga acá en directo el en vivo del partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo.