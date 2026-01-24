Liga Colombiana

Tabla del descenso 2026: así queda con la derrota de Cúcuta en casa del Internacional de Bogotá

Lucha entretenida por mantener la categoría en el fútbol colombiano.

Tabla del descenso 2026: así queda con la derrota de Cúcuta en casa del Internacional de Bogotá / Colprensa

La segunda jornada del fútbol colombiano empezó con el partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo, dos rivales directos en temas de descenso. Mientras que el cuadro bogotano cayó a esta lucha por sus flojísimas campañas recientes, el elenco norsantandereano ascendió a Primera y desde ya debe empezar a abonar terreno para salir de zona roja.

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Precisamente, Cúcuta logró abrir la cuenta en la capital del país por intermedio del venezolano Luifer Hernández, pero la alegría duró poco, pues Dereck Moncada igualó la historia previo al cierre de la primera parte y en el complemento lo dio vuelta Facundo Boné para decretar el 2-1 definitivo.

Segunda derrota consecutiva para el conjunto motilón, que se mantiene en la última casilla del descenso.

Tabla del descenso en Colombia

PosEquipoPromedio
20Cúcuta0,00
19Boyacá Chicó0,87
18Internacional de Bogotá (La Equidad)1,02
17Deportivo Cali1,05
16Alianza1,13
15Llaneros1,17
14Águilas Doradas1,21
13Pasto1,24
12Pereira1,35
11Fortaleza1,36

Partidos restantes relacionados al descenso en la fecha 2 de la Liga Colombiana

  • Deportes Tolima vs. Alianza Valledupar
  • Llaneros vs. Atlético Bucaramanga
  • Deportivo Cali vs. Independiente Medellín
  • Boyacá Chicó vs. América de Cali
  • Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

