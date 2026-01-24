Tabla del descenso 2026: así queda con la derrota de Cúcuta en casa del Internacional de Bogotá / Colprensa

La segunda jornada del fútbol colombiano empezó con el partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo, dos rivales directos en temas de descenso. Mientras que el cuadro bogotano cayó a esta lucha por sus flojísimas campañas recientes, el elenco norsantandereano ascendió a Primera y desde ya debe empezar a abonar terreno para salir de zona roja.

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Precisamente, Cúcuta logró abrir la cuenta en la capital del país por intermedio del venezolano Luifer Hernández, pero la alegría duró poco, pues Dereck Moncada igualó la historia previo al cierre de la primera parte y en el complemento lo dio vuelta Facundo Boné para decretar el 2-1 definitivo.

Segunda derrota consecutiva para el conjunto motilón, que se mantiene en la última casilla del descenso.

Tabla del descenso en Colombia

Pos Equipo Promedio 20 Cúcuta 0,00 19 Boyacá Chicó 0,87 18 Internacional de Bogotá (La Equidad) 1,02 17 Deportivo Cali 1,05 16 Alianza 1,13 15 Llaneros 1,17 14 Águilas Doradas 1,21 13 Pasto 1,24 12 Pereira 1,35 11 Fortaleza 1,36

Partidos restantes relacionados al descenso en la fecha 2 de la Liga Colombiana