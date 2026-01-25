🔴 Millonarios vs. Junior EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la liga Colombiana

Millonarios y Junior protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, aunque la previa ha estado marcada por algunos inconvenientes en el estado de la cancha, que presenta pequeñas inundaciones debido a las lluvias que han caído en Bogotá durante las últimas horas.

En lo deportivo, ambos equipos llegan tras un resultado adverso. El conjunto embajador viene de caer 2-1 como visitante frente a Atlético Bucaramanga, por lo que buscará recuperarse ante su gente y hacer respetar la casa. La necesidad de sumar es alta para Millonarios, que espera mostrar una mejor versión en condición de local.

¡Mañana volvemos a casa! 🏟️🙌💙🔥



▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Junior en El Campín. pic.twitter.com/e7jzTVO4iK — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 24, 2026

Por su parte, Junior llega golpeado luego de perder 3-0 en el partido de vuelta de la final de la Superliga, un resultado duro que intentará dejar atrás en este compromiso liguero.

Tanto Millonarios como Junior presentan algunas bajas en sus nóminas, pero confían en conseguir un buen resultado en un duelo que, pese a las dificultades climáticas, promete ser intenso y disputado.

