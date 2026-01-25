Liga Colombiana

🔴 Millonarios vs. Junior EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la liga Colombiana

Millonarios y Junior se miden en El Nemesio Camacho en medio de dudas por el estado de la cancha

🔴 Millonarios vs. Junior EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la liga Colombiana

Jose Luis Rodriguez Pardo

Millonarios y Junior protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, aunque la previa ha estado marcada por algunos inconvenientes en el estado de la cancha, que presenta pequeñas inundaciones debido a las lluvias que han caído en Bogotá durante las últimas horas.

En lo deportivo, ambos equipos llegan tras un resultado adverso. El conjunto embajador viene de caer 2-1 como visitante frente a Atlético Bucaramanga, por lo que buscará recuperarse ante su gente y hacer respetar la casa. La necesidad de sumar es alta para Millonarios, que espera mostrar una mejor versión en condición de local.

Por su parte, Junior llega golpeado luego de perder 3-0 en el partido de vuelta de la final de la Superliga, un resultado duro que intentará dejar atrás en este compromiso liguero.

Tanto Millonarios como Junior presentan algunas bajas en sus nóminas, pero confían en conseguir un buen resultado en un duelo que, pese a las dificultades climáticas, promete ser intenso y disputado.

Sigue acá la transmisión.

Siga acá el minuto a minuto del partido.

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad