🔴Boyacá Chicó vs. América de Cali EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la segunda fecha

<b>Boyacá Chicó</b> y <b>América de Cali</b> se enfrentarán en el <b>estadio La Independencia de Tunja</b>, en un duelo que los encuentra en momentos muy distintos tras la primera fecha de la <b>Liga</b> . El conjunto boyacense será local e intentará hacerse fuerte en la altura luego de un arranque complicado en el campeonato.<a href="https://caracol.com.co/2026/01/17/en-vivo-nacional-vs-boyaca-chico-fecha-1-liga-colombiana-siga-aca-la-transmision-del-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/17/en-vivo-nacional-vs-boyaca-chico-fecha-1-liga-colombiana-siga-aca-la-transmision-del-partido/"><b>Chicó</b> viene de sufrir una dura <b>goleada 4-0 frente a Atlético Nacional</b> en condición de visitante,</a> un resultado que dejó al equipo con la necesidad de corregir errores defensivos y mostrar una mejor versión ante su público. Ahora, en casa, buscará pasar la página y sumar sus primeros puntos del torneo.Por su parte, <a href="https://caracol.com.co/2026/01/17/america-vs-internacional-bogota-en-vivo-hoy-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/17/america-vs-internacional-bogota-en-vivo-hoy-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-partido/"><b>América de Cali</b> llega con el ánimo en alto tras un sólido debut, en el que <b>venció 3-0 a Internacional de Bogotá</b> como local</a>. El equipo escarlata mostró contundencia ofensiva y ahora intentará ratificar ese buen inicio sumando también fuera de casa.El compromiso se disputará en<b> Tunja</b>, en el estadio La <b>Independencia</b>, escenario donde<b> Boyacá Chicó</b> suele hacerse fuerte y donde <b>América</b> deberá adaptarse a las condiciones de la altura para imponer su juego.