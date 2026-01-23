Cancillería activó diálogo binacional con Ecuador para resolver ‘guerra’ económica

Banderas de Ecuador y Colombia y logo de la Cancillería. Fotos: Getty Images / @CancilleriaCol

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, informó, con base en fuentes de la Cancillería colombiana, que el país activó los mecanismos de diálogo binacional y consideran que pronto habrá buenas noticias para ambos países.

No obstante, recordó que hay un “cortocircuito” entre la embajadora de Colombia, María Antonia Velasco, quien tiene mala relación con el vicecanciller de Ecuador, Carlos Játiva.

A pesar de esto, comentó que se están manejando de manera silenciosa canales de comunicación entre las naciones. Para esto, destacó que uno de los mejores amigos de Daniel Noboa es Mauricio Lizcano, exministro de las TIC del Gobierno Petro y precandidato presidencial, por lo que puede ser el ‘puente’ para establecer contacto.

“Fue su compañero en Estados Unidos de toda la carrera. Tienen una relación familiar y personal”, indicó Sánchez Cristo.

Incluso, Caracol Radio conoció que Lizcano ya se habría comunicado con el mandatario ecuatoriano.

De otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó contactos para mantener un diálogo, aunque confirmó que no será el domingo 25 de enero.

“Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para mantener diálogos, pero insistir la posición de Ecuador en este tema importante”, dijo.

