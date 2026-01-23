Sectores económicos preocupados por guerra arancelaria con Ecuador

La Corporación de Industriales del Calzado y Similares Corpoincal ha llamado la tención sobre los efectos que tiene para los renglones económicos la decisión del gobierno de ecuador de fijar el 30% para las exportaciones colombianas.

La presidente del gremio María Fernanda Cadena dijo a Caracol Radio que “esta medida genera un gran impacto teniendo en cuenta la importancia de este socio comercial y los efectos que pueda tener en las ventas”.

Precisó que “la logística y las actividades comerciales que han mantenido un buen posicionamiento se podrían ver afectadas, dadas las nuevas medidas que se han establecido”.

La dirigente gremial abogó por el diálogo entre los dos gobiernos para poder buscar una ruta que permita distensionar la situación económica que tomó por sorpresa algunos sectores.

Indicó además que por su cercanía con el país es un modelo clave de negocios para las ventas, por ser un mercado atractivo en esa materia.

Finalmente indicó que se hace necesario que el gobierno colombiano escuche al empresariado que es el que se va a ver más afectado con esa guerra comercial, entre las partes.