Arancel de Ecuador pone en alerta a empresas de Santander: advierte la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, advirtió que el arancel del 30% que impondrá Ecuador a productos colombianos podría afectar a empresas de la región y debe revisarse con rigor técnico y manejo diplomático.

Rincón, señaló que todavía es necesario determinar con precisión el grado de afectación, los sectores impactados y los productos que podrían verse comprometidos con la medida, anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y que empezará a regir el 1 de febrero.

A su juicio, se trata de una decisión sorpresiva e injustificada, que no aporta a la lucha contra el delito transnacional. “No creo que las medidas arancelarias ayuden en ese propósito; por el contrario, se logra exactamente lo contrario”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio insistió en que la situación debe manejarse con la más alta diplomacia, teniendo en cuenta que Ecuador ha sido un aliado histórico de Colombia. Agregó que este tipo de decisiones no benefician a ninguna de las partes, ni siquiera al propio Ecuador.

Rincón también recordó que entre enero y noviembre del año pasado se registraron exportaciones por 10,1 millones de dólares en el sector energético hacia Ecuador, lo que refleja la relevancia del intercambio comercial entre ambos países.

Desde la cámara de Comercio hicieron un llamado a activar de manera inmediata los canales diplomáticos para conjurar la situación y evitar afectaciones mayores al comercio y a las empresas de la región santandereana.