Presidente Daniel Noboa en Davos: inversiones, reducción de pobreza y lucha contra el narcotráfico

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en Davos, Suiza, participando en el Foro Económico Mundial, un evento crucial para atraer inversiones al país. Acompañado por Florencia, el mandatario ha delineado una agenda ambiciosa centrada en la cooperación internacional, el desarrollo económico y la seguridad.

Durante su estancia en Davos, el presidente Noboa ha mantenido conversaciones con organismos multilaterales y representantes de otros países interesados en cooperar con Ecuador. Un ejemplo de esta colaboración es el diálogo con Panamá, enfocado en la transmisión eléctrica y la compra de energía, aprovechando la interconexión entre ambos países.

Uno de los pilares de la agenda del presidente es la reducción de la pobreza. Noboa destacó que en 2025, Ecuador logró la pobreza al 21.4 %, el punto más bajo en la historia del país, y reafirmó el compromiso de su gobierno con esta meta para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos.

Un tema central en las discusiones ha sido la lucha contra el narcotráfico y las redes de crimen organizado. El presidente Nobao denunció la necesidad de cooperación con la Unión Europea en ese ámbito, enfatizando que el narcotráfico es un problema transnacional. Subrayó que Ecuador no es un gran consumidor de drogas y que la responsabilidad conjunta de las naciones que reciben y consumen estos productos es fundamental para combatir este flagelo.

Relaciones comerciales

En cuanto a las relaciones comerciales, el presidente Noboa abordó la próxima visita de Donald Trump y sus discursos sobre aranceles. Explicó que Ecuador mantiene un 15 % de aranceles con Estados Unidos y que se están llevando a cabo conversaciones para un acuerdo comercial. Sin embargo, Noboa enfatizó que este acuerdo debe estar anclado en la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, ya que este último afecta a la juventud, baja la moral de la gente y debe ser erradicado para permitir el desarrollo económico.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo