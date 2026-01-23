Crisis con Ecuador: entrega de nacionalidad colombiana a Jorge Glas habría sido irregular

6AM W siguió indagando con fuentes del Ministerio de Exteriores del Ecuador sobre la crisis que se desató tras la publicación del presidente Gustavo Petro sobre el ex vicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción en ese país y la reacción que al día siguiente hubo de parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que dio pie al inicio de una guerra comercial entre ambos países.

Según revelaron las fuentes en Ecuador, la insistencia del presidente Petro en afirmar que Glas es ciudadano colombiano y con ese argumento pedir su libertad molesta particularmente al gobierno ecuatoriano, pues el otorgamiento de la nacionalidad colombiana se habría dado de manera irregular.

Según el acta que fue publicada en sus redes sociales por el presidente Petro, Glas se hizo colombiano el 16 de septiembre de 2025 ante la cónsul de Colombia en Quito, Paula Perdomo. Sin embargo, esa funcionaria no estaba autorizada por el gobierno de Ecuador para adelantar dicha gestión, pues Glas en ese momento estaba detenido en una cárcel de Guayaquil, ciudad donde Colombia tiene asignada a Silvana Agudelo como cónsul.

La molestia de Noboa radica en que Petro lo presiona para que libere o deporte a Glas con el argumento de la nacionalidad, cuando para el gobierno de Ecuador ese procedimiento está viciado, pues se hizo en contravía de la Convención de Viena que estipula que para que un cónsul ejerza funciones fuera de su circunscripción debe haber consentimiento del estado receptor, cosa que nunca se solicitó para que la cónsul en Quito hiciera la gestión en Guayaquil.

El problema es que Noboa no puede decir nada al respecto, pues si invocara la Convención de Viena y su incumplimiento por parte de Colombia, podría afectar la demanda que México interpuso contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia justamente por violar dicha Convención al haber ingresado a la embajada mexicana en Quito para detener a Glas. Un doble rasero en la aplicación de la Convención de Viena por parte de Ecuador debilitaría sus argumentos, de ahí que cada mención de Petro al asunto Glas genere gran malestar en el gobierno ecuatoriano.