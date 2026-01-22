El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta sería la verdadera razón por la que Ecuador impuso aranceles a Colombia

Caracol Radio, indagó con fuentes, y conoció la que sería la verdadera razón detrás de la imposición de aranceles de Ecuador a Colombia: trinos del presidente Gustavo Petro. Por lo que la decisión no se trataría por el presunto descuido e inconformidad por la seguridad o por temas comerciales.

Vea aquí: MinMinas suspende la exportación de electricidad hacia Ecuador en medio de ‘guerra’ comercial

En uno de sus mensajes en X, el mandatario colombiano pidió la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador.

“Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República de Ecuador, ciudadano colombiano. Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado”, escribió.

Le puede interesar: Gobierno colombiano aplicará un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de Ecuador

“Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, agregó, acompañando el mensaje con una imagen del ex vicepresidente Glass.

En otro trino, Petro aseguraba que esperaba que Jorge Glass sea entregado al gobierno colombiano. “Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.

