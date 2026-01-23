Las claves de las tensiones Colombia-Ecuador: seguridad, energía y comercio

En Hora20, el análisis de la guerra comercial desatada entre Colombia y Colombia, el alza de los aranceles, los efectos sobre la economía y el panorama energético regional. El debate sobre las fórmulas aplicadas por Ecuador, la reacción de Colombia y la importancia de la diplomacia en un nuevo escenario de tensiones que incluye agenda de seguridad, presencia de crimen organizado, economía, impuestos y consumidores.

Esto dijeron los panelistas de Hora20 sobre la guerra comercial entre Colombia y Ecuador

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, planteó que pelearse con un vecino no sale bien: “Hay una frontera compartida, donde interpreto que el reclamo de Ecuador es legítimo, pero pésimamente ejecutado”. Además, comentó que la respuesta colombiana está ligada a la pésima tramitación de los asuntos diplomáticos de Colombia; además, advirtió que el gobierno colombiano no tiene velas en un asunto interno como el del exvicepresidente Glas. Incluso, dijo que aceptando que Glas tiene un tratamiento de preso político, “es una contradicción la posición del Gobierno colombiano. En Caracas se siguen liberando presos políticos y el gobierno sigue negando la existencia de presos políticos en Venezuela”.

Por último, dijo que nos tendremos que preparar para una reculadas olímpica. “Alguno tiene que ceder porque esto no sale bien para nadie y es una incomodidad mutua”.

Para Jorge Mantilla, politólogo, experto en crimen organizado y columnista, la imposición de aranceles de Ecuador tendría que ver con las declaraciones del presidente Petro sobre el exvicepresidente Jorge Glas. Por otro lado, dijo que la crisis de seguridad en Ecuador empieza en 2017 y solo se manifiesta hasta el 2020: “hay una fragmentación de la criminalidad en Ecuador tras la desintegración de los ‘Choneros’, también. hubo un desmonte de capacidades: se desmonta el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia y solo hasta 2022 se reconstruye la capacidad institucional”. Explicó que 11 militares ecuatorianos mueren en mayo del 2025 en una provincia fronteriza con Colombia a manos de Comandos de Frontera, que es un grupo transnacional en Colombia, Ecuador y Perú, un hecho, que cree, también estaría asociado a las decisiones del Gobierno de Daniel Noboa hacia Colombia.

Señaló que el presidente ecuatoriano ha reducido su popularidad, ha sufrido golpes como la derrota electoral con el referendo de bases norteamericanas en Ecuador; “en ese contexto de crisis de seguridad y popularidad, este año es fundamental porque viene otra elección”. Por último, apuntó que Noboa parece querer replicar una especie de trumpismo criollo.

Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, recordó que no es la primera vez de una crisis bilateral por el tema de seguridad: “Tuvimos los desencuentros Correa-Uribe por Farc. Esa frontera es muy problemática por el tema de seguridad”; por otro lado, dijo que el 2025 ha sido el año más violento en la historia del país, “en esa medida resulta comprensible que en esta situación de seguridad y con un presidente que le cuesta articular la política, ahora se le eche la culpa a Colombia”. Sin embargo, dijo que se debe entender que la criminalidad en la región es transnacional y que ya en épocas del gobierno Santos se le advertía a Ecuador que tuviera una posición seria en seguridad; de lo contrario, tendrían una situación como la que hoy enfrentan.

Remarcó que sí hay déficit en contra de Ecuador en la balanza comercial y eso puede llevar a pensar que pierden más ellos que nosotros, “pero realmente los que terminan perdiendo son los consumidores de ambos lados”. Sobre el aspecto energético, dijo que hay una autopista energética, “es una relación gana-gana y funciona bajo la lógica de la abundancia. Si creemos que cortar la llegada de energía va a ser algo que los perjudique a ellos y no a nosotros, es un pensamiento de corto plazo”.

Por último, dijo que hay muchos rumores sobre la presencia simultánea de Noboa y Marco Rubio en Davos: “No me extrañaría que esta posición del presidente Noboa sea una forma de EE. UU. de ponerle presión a Petro de cara a la reunión de febrero”.

Oliva Diazgranados, directora ejecutiva de la Cámara Colombo Ecuatoriana, explicó que entre enero y noviembre del 2025 la balanza fue de US$1.700 millones para Colombia, donde lo que se vende a Ecuador son productos minero-energéticos, automóviles, papel, manufactura. En ese sentido, la balanza es deficitaria para Ecuador; hay mayor dependencia de ellos sobre productos colombianos. Cerca del 99 % del atún que se consume en Colombia viene de Ecuador. Otros son madera, tubería eléctrica, calzado, productos plásticos”.

Advirtió que los que más pierden son los consumidores porque pagaremos 30 % por los productos, pero esto afecta más a los ecuatorianos, “Es lamentable la decisión sobre suministro de energía, ¿Ecuador tiene capacidad hídrica para abastecer de energía al país?”

Sobre la frontera, comentó que Colombia y Ecuador están atravesados por una selva llena de trochas por donde circula el contrabando: “Es importante que los dos países sean serios controlando minería ilegal, narcotráfico y la cantidad enorme de contrabando”.

Desde Quito, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, ex Asambleísta Constituyente, empresario y escritor, advirtió que “no se entiende la decisión del presidente Noboa”; hay comisiones en el tema de seguridad y, si funcionan mal, hay que hacerlas funcionar bien, pero esto puede tener relación con lo que ocurre en Bogotá-Washington-Quito”. Resaltó que frenar la válvula de comercio internacional es malo; “esta medida depende de la elasticidad de cada producto. En algunos casos el efecto será mayor sobre consumidores, en otro caso sobre los productores. Pero en general afecta la economía”. Además, hizo advertencias sobre las consecuencias en el plano energético: “No creo que Ecuador pueda atender la demanda de energía sin Colombia. Al final del 2024 tuvimos apagones muy serios de hasta 14 horas y eso se debió a tres factores: sequía, poco mantenimiento de equipos y Colombia no nos estaba vendiendo energía”.

