El partido ASI le dio su respaldo presidencial a Mauricio Lizcano

El Partido Alianza Social Independiente (ASI) oficializó su respaldo al candidato presidencial Mauricio Lizcano al otorgarle su aval, en el marco de las elecciones de 2026.

El ASI es una colectividad de centroizquierda, con un componente social e indígena, que hace presencia en las regiones del país, a través de tres senadores, 643 concejales y 38 alcaldías en el territorio nacional.

Por lo que Mauricio Lizcano aseguró que este respaldo fortalece su proyecto presidencial, el cual busca superar la polarización política, promover la unidad nacional y enfocarse en soluciones concretas en áreas como la salud, la seguridad y el empleo, apoyadas en la tecnología y la innovación.

El candidato destacó, además, el papel histórico del ASI en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades excluidas, señalando que estas causas hacen parte central de su propuesta política. “Aquí hablamos de derechos y de necesidades reales de la gente, no de repartos ni de cuotas”, afirmó.