Agéndate con Caracol Radio:¡Descubre semanalmente que hacer en la ciudad de Medellín!

Medellín, Antioquia

El mes de enero cerrará con una variada agenda de actividades en la ciudad que traerán a Medellín una importante derrama económica y miles de visitantes nacionales e internacionales. Entre estos eventos de índole cultural se presentarán artistas musicales de talla mundial, escritoras destacadas del país como Pilar Quintana, exhibiciones para toda la familia y mucho más.

La agenda cultural de Caracol Radio Medellín comienza este viernes con uno de los eventos más esperados del año 2026. El artista global Bad Bunny llega al estadio Atanasio Girardot de Medellín después de dos años, con su nueva gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El artista contemporáneo se presentará en tres fechas: 23, 24 y 25 de enero. Será un espectáculo a gran escala de su más reciente álbum, una experiencia inmersiva que celebra la herencia puertorriqueña, el barrio, el perreo y la intimidad de “la casita”, estructura que se ha convertido en el corazón conceptual del World Tour, diseñada por la arquitecta puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz e inspirada en viviendas reales de Puerto Rico.

Hay Festival Jericó y Medellín

El Hay Festival se suma a la lista de los eventos más esperados en el departamento de Antioquia. Se trata de un encuentro con importantes exponentes de la literatura hispanoamericana, donde las ideas y las historias convocan al diálogo, el debate y la puesta en común de diversas realidades.

El festival arranca este viernes 23 de enero en el parque principal de Jericó, con actividades que incluyen música, cine, conferencias y encuentros, y continuará en el municipio del suroeste hasta el domingo 25 de enero.

Los días 27 y 28 de enero, con 11 actividades creativas y de pensamiento crítico, el festival se realizará en distintas bibliotecas de Medellín: Parque Biblioteca Belén, Biblioteca Pública La Floresta, Casa de la Literatura y Biblioteca Pública Piloto, con entrada libre hasta completar aforo.

Entre las charlas destacan autores como Santiago Posteguillo, Leonardo Padura, Juan Esteban Constaín, Javier Cercas, Andrés Cota, Gustavo Rodríguez ¡y muchos más!

Exhibición de cometas a cielo abierto

El 24 y 25 de enero, la terraza del Centro Comercial San Diego se llenará de colores y formas con una exhibición de cometas gigantes volando sobre Medellín.

El show tendrá entrada libre: “Para disfrutar de nuestro show de cometas es súper fácil, solamente se deben inscribir porque el show es con entrada libre. Inscribirse en nuestro WhatsApp y traer tu propia cometa para que puedas disfrutar del show. La idea es que esta invitación sea para todos los paisas, para toda la ciudad, donde vamos a poder recibir niños, jóvenes, adultos y juntos poder disfrutar de un show y de un espectáculo increíble iniciando este año tan bonito.”, detalló María Isabel Rodríguez, Directora de Cultura del Centro Comercial Sandiego.

Adicionalmente, habrá actividades familiares como pintucaritas, música y muchas más propuestas para niños y adultos.

Los Hermanos Gutiérrez regresan a Colombia

El aclamado dúo de música instrumental suizo-ecuatoriano abre un nuevo escenario para su presentación en la ciudad de Medellín. Conocidos por su estilo cinematográfico y evocador con guitarras, los artistas se presentarán en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez el 31 de enero a las 8:30 p. m.

Mero Festival de Comedia: pa’ tirar risa en el Mero Bar

El festival de comedia, que comenzó el 9 de enero, llega a su etapa final el próximo 31 de enero, con funciones desde el miércoles 28 hasta el sábado.

Este sábado 24 de enero, se presentarán los comediantes Frank el Flaco y el argentino Juan Barraza en el Mero Bar, ubicado una cuadra arriba del parque de El Poblado de Medellín.