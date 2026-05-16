La trabajadora de una estación de gasolina fue asesinada en San Vicente Ferrer, Antioquia

San Vicente Ferrer- Antioquia

En la noche del viernes, una mujer de 24 años fue asesinada en zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer, en el oriente de Antioquia. Este hecho violento ha generado consternación en la población, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para ubicar a los responsables.

Según el reporte de la policía sobre este hecho, cerca de las 8 de la noche, dos hombres se acercaron a la estación de gasolina ubicada en la Avenida Guillermo Gaviria, donde laboraba Valentina Cardona Henao, de 24 años, como islera, y le propinaron un disparo en la cabeza; de inmediato huyeron del lugar en moto con dirección a la población de Concepción.

En un comunicado de prensa, la alcaldía informó que, en conjunto con la policía y el ejército, adelantan la investigación para dar con el paradero de los responsables y esclarecer este hecho violento. De igual manera, se adelantan patrullajes en diferentes puntos de la población.

“Desde la Administración Municipal rechazamos todo acto que atente contra la vida y la convivencia ciudadana, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares y personas cercanas afectadas por esta situación”.

También solicitaron a la comunidad no difundir información no confirmada sobre este hecho por respeto a la familia y piden apoyo de las personas con información que apoye la investigación.