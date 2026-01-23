“No sean tan agalludos”, Fico a arrendatarios que exageraron los precios por concierto de Bad Bunny

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a las constantes denuncias de personas sobre los altos precios que han cobrado algunas personas afiliadas a la plataforma Airbnb, incluso hasta 100 millones de pesos por un par de días. El mandatario criticó lo que calificó como exagerado y abusos a las personas que intentan alquilar inmuebles para asistir al concierto de Bad Bunny.

El mandatario manifestó que conversó con el representante para Latinoamérica de la plataforma y le solicitó que se deben tomar acciones contra los arrendatarios que generaron los abusos, no solo con el cobro excesivo, sino también con quienes cancelaron las reservas.

“Y le he pedido que se ponga al frente, y que, si se detectan esos casos, se sancionen a esas personas, inclusive que sean expulsadas de la plataforma. En eso nos pusimos ahora de acuerdo, ya están investigando”, dijo el alcalde Gutiérrez.

El mandatario fue bastante crítico ante las denuncias conocidas por las redes sociales y los medios de comunicación. Dice que estos eventos son positivos para los habitantes de la ciudad; n o se puede afectar la favorable imagen de la ciudad .

“Hombre, no se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es, claro que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada, como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro; el turismo es fundamental para la ciudad. No abusen de eso, porque, si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”.

Manifestó que sigue pendiente de los resultados de las investigaciones e hizo énfasis en cuidar el turismo. Además, recordó una línea de WhatsApp 3016044444 o al correo atención.ciudadana@medellín.gov.co.