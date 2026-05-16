Durante la temporada seca en Medellín, se espera que las lluvias no desaparezcan por completo

Medellín

El paso de la temporada de lluvias a menos lluvias en Medellín tiene a la expectativa a las autoridades de gestión del riesgo por las afectaciones que pueda generar la temporada de menos lluvias. Los principales riesgos son los incendios.

El director del Dagrd, Carlos Quintero, manifestó que, según el reporte del IDEAM y SIATA, en el Valle de Aburrá las lluvias se extenderán hasta el mes de junio. Desde ese momento comenzará la temporada de menos lluvias, aunque se recalca que las precipitaciones no disminuirán por completo.

“El tiempo seco que se prolonga entre los meses de junio, julio y parte de agosto. En esta temporada más seca se nos pueden presentar los incendios forestales, debido a que, en ese ciclo de insolación, la fuerte irradiación del sol más algún material combustible en estos pastos secos, se pueden materializar este tipo de escenarios de riesgo”, agregó el funcionario.

La entidad también recuerda que las temperaturas en Medellín han tenido unos reportes con variables que no preocupan, pero sí se han elevado en las noches y madrugadas.