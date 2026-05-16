Revelan imágenes de los últimos momentos de Yulixa Toloza del centro estético en Bogotá

Recientemente se conoció un video que podría convertirse en pieza clave para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza en un centro estético del sur de Bogotá.

De acuerdo con las imágenes conocidas, dos hombres sacan a la mujer del establecimiento mientras permanece aparentemente inconsciente y posteriormente la suben a un automóvil estacionado justo frente al lugar en horas de la noche. La grabación hace parte del material que podría ser analizado por las autoridades en medio de la investigación.

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Desde la noche del pasado 15 de mayo, familiares y allegados iniciaron labores de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. “Un grupo de amigas comenzamos hoy la búsqueda por el sector del río Tunjuelito, una zona muy cercana a la clínica, específicamente en el barrio Timiza”, aseguró una de sus amigas. Además, explicó que decidieron concentrar los recorridos en ese sector porque: “Muchas personas nos han dicho que, al parecer, Yulixa pudo haber estado por esa zona, ya que anteriormente el spa funcionaba allí”.