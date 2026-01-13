Medellín

¿Quiere ser jurado cultural?: Así puede inscribirse a la convocatoria

Medellín abrió la convocatoria para conformar el banco de jurados culturales que evaluará las propuestas de los estímulos públicos para el sector artístico y cultural durante 2026.

¿Quiere ser jurado cultural?: Así puede inscribirse a la convocatoria. Foto: Alcaldía de Medellín.

Sara Bastidas Rojas

Medellín

Para este proceso se destinarán más de $1.400 millones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la calidad en la selección de proyectos culturales en la ciudad.

¿Cómo puede inscribirse?

La invitación está dirigida a expertos locales, nacionales e internacionales con trayectoria en distintas áreas del arte y la cultura. Las inscripciones deberán realizarse a través del portal oficial www.medellin.gov.co/estimuloscultura, donde también se pueden consultar los términos y condiciones de participación, hasta las 5:00 p. m. del viernes 6 de febrero.

16 expresiones culturales abarca la convocatoria y más de 120 categorías. Entre las que se incluyen artes plásticas y visuales, artes escénicas, artesanías, audiovisual, circo, comunicaciones, gestión cultural, lectura y bibliotecas, y literatura, entre otras.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar agentes, profesionales y gestores culturales que cumplan con el perfil requerido. Los expertos colombianos podrán postularse desde cualquier lugar del mundo, siempre que cuenten con RUT y cuenta bancaria en el país. En el caso de los postulantes extranjeros, deberán acreditar residencia en Colombia durante los últimos dos años y una trayectoria profesional mínima de ocho años, con o sin titulación, entre otros requisitos.

