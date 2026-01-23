Seis municipios de Antioquia se suman a la semana de Educación Ambiental

Antioquia

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero, Corantioquia adelanta una agenda de actividades territoriales entre el 25 y el 29 de enero, enfocada en la economía circular y la reducción de plásticos de un solo uso, como estrategias clave para enfrentar los retos ambientales de Antioquia.

La programación contempla operativos pedagógicos municipales y espacios de diálogo que buscan fortalecer la conciencia ambiental, promover la corresponsabilidad ciudadana y generar compromisos concretos con los sectores comerciales, las administraciones municipales y las comunidades. Estas acciones se desarrollan a través de metodologías prácticas y participativas, orientadas a la transformación de hábitos de consumo y a una adecuada gestión de los residuos sólidos.

Durante la semana conmemorativa se realizarán operativos pedagógicos en los municipios de El Bagre (25 de enero), Puerto Berrío, Santa Fe de Antioquia y Jardín (26 de enero), Yarumal (27 de enero) y Santa Bárbara (28 de enero). Además, el viernes 29 de enero, a las 8:30 a. m., se llevará a cabo el conversatorio “Incidencia de la educación ambiental en la promoción de la economía circular”, en el Auditorio Himerio Pérez de EPM, en Medellín, un espacio que reunirá a representantes del sector comercial, productivo y emprendedores del Mercado Verde.

El evento permitirá analizar el impacto de la economía circular en las empresas, fortalecer los procesos de educación ambiental y avanzar en la construcción de indicadores que midan el impacto real de estas acciones en el territorio.

Durante 2025, Corantioquia lideró y acompañó múltiples procesos de educación y gobernanza ambiental en su jurisdicción, vinculando a cerca de 12.400 personas.

Asimismo, Corantioquia desarrolló procesos de educación ambiental con comunidades indígenas y afrodescendientes, beneficiando a cerca de 1.650 personas de 30 comunidades, mediante acciones orientadas a la restauración ecológica, la protección de fuentes hídricas, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de economías propias.