Remates de casas usadas de la SAE con FNA: Dan financiación hasta el 90% y así funciona

De fondo: Pareja revisando una casa en venta, recibiendo asesoría de una experta (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo del Fondo Nacional del Ahorro.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece créditos que pueden financiar hasta el 90% del costo total de inmuebles usados. Esta oferta abarca inmuebles de cualquier antigüedad en todo el territorio nacional, incluyendo Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y opciones No VIS.

Un inmueble se considera usado cuando ya tuvo un propietario o ya fue habitado previamente. Por lo tanto, ya no se comercializa como vivienda nueva directamente desde la constructora o es una oferta gestionada por el dueño directamente.

Así, se aprovecha la oferta de propiedades que gestiona la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual transforma estos bienes que en el pasado hicieron parte de economías ilegales. Esto significa que se pueden adquirir bienes con rebajas por estar en procesos de:

Embargo.

Ejecución.

Cobro de deudas.

Liquidaciones.

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Cómo adquirir un inmueble usado de la SAE

Para iniciar el proceso de adquisición de una casa usada de la SAE, debe acceder a la página Activos por Colombia. Aquí podrá ver la oferta de cientos de propiedades que han sido puestas en remate en todo el país, incluyendo

Viviendas (Casas y apartamentos).

Locales comerciales.

Bodegas.

Fincas.

Los remates judiciales suelen realizarse por medio de subastas públicas y pujas que reducen significativamente el precio de los inmuebles para conseguir una venta satisfactoria. Sin embargo, quienes participen de un remate deben tener en cuenta los siguientes factores:

Estado de la propiedad: es importante tener en cuenta que las propiedades en remate pueden presentar ciertas condiciones o deterioros que justifican sus bajas de precio. En estos casos se suele hacer la aclaración de que las viviendas se venden en el estado actual en el que se encuentran.

es importante tener en cuenta que las propiedades en remate pueden presentar ciertas En estos casos se suele hacer la aclaración de que las viviendas se venden en el estado actual en el que se encuentran. Proceso legal: Algunas propiedades acarrean deudas por el no pago de impuestos; tienen falta de procesos de escrituración u otros problemas que hacen que la adquisición de la propiedad pueda tardar meses en concretarse completamente.

¿Cómo obtener financiación con el FNA para la compra de los remates de la SAE?

Quienes estén interesados en continuar con este proceso deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro para solicitar su aplicación en esta modalidad.

Estos créditos que cubren el 90% del valor del inmueble se ajustan según el contrato de compraventa y dentro del monto permitido por el Reglamento del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La formalización se hace mediante escritura pública cuando la vivienda tiene varios cambios de propietario registrados en el certificado de tradición y libertad, o cuando la valoración comercial, realizada por una Lonja autorizada, confirma que se trata de un inmueble usado.​

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Estos son los beneficios generales de la oferta:

Financiación hasta el 90 % ​del valor comercial de la vivienda.

Tipos de vivienda: VIP, VIS y No VIS.

Edad para otorgamiento de crédito, entre 18 y 75 años.

Antigüedad del inmueble ilimitada

Quienes deseen más asesoría pueden ingresar a la página web del FNA para más información. También pueden comunicarse a los canales de atención de la entidad:

Teléfono: 601 307 7070

601 307 7070 Línea gratuita nacional: 01 8000 52 7070 o gratis desde tu celular al #289 para operadores Claro, Movistar o Tigo.

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