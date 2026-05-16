Nueva EPS pagó más de 10 mil millones al Hospital Alma Mater con lo que se busca reactivar servicios

Medellín

Hace pocos días, el Hospital Alma Mater había informado que se declaraba en estado de anormalidad laboral y suspendía servicios no esenciales ante la falta de plata que ha generado una grave crisis operativa, financiera y asistencial que, según la entidad, pone en riesgo la atención de los pacientes y el ejercicio profesional dentro de la institución. Una de las entidades que tenía una deuda con el hospital es la Nueva EPS, la cual, ante la coyuntura, pagó gran parte de la deuda que tenía.

Así lo dio a conocer la EPS, que además indicó que el 15 de mayo, día en el que comenzó la suspensión de servicios, le giró al Alma Mater 10. 800 millones de pesos con lo que busca que se reactiven los servicios en ese centro hospitalario a los afiliados. “Estos esfuerzos buscan proteger la atención de los pacientes, garantizar la continuidad de los servicios y aportar a la estabilidad de las instituciones que diariamente trabajan por la salud de millones de colombianos”, señaló el agente interventor Jorge Iván Ospina.

Agrega la entidad que queda un saldo pendiente de 4.500 millones de pesos, los cuales se espera que sean pagados al mes de junio, con lo que esperan se estabilice la prestación de los servicios afectados.

Aprovechó para pedirles a las demás EPS que están en mora con los pagos con el hospital que se pongan al día para contribuir con la operación del centro médico.