Hombre que confesó el asesinato de su pareja de 18 años fue enviado a la cárcel en Medellín

Medellín

El pasado 13 de mayo, el barrio Villatina de Medellín fue escenario de un hecho violento contra una joven de tan solo 18 años . El confeso responsable es su pareja sentimental de 23 años, con quien vivía con un hijo menor de edad. El hombre se entregó a las autoridades luego de cometer el feminicidio.

El hombre confesó que le causó la muerte a su pareja sentimental tras una discusión en la casa en la que convivían a quien golpeó con un palo. Por ello, la fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó; sin embargo, un juez ordenó su detención inmediata en un centro carcelario.

Según la investigación, el hombre de 23 años generaba violencia física y psicológica de manera permanente a la mujer, situación que, según la familia, ya había puesto en conocimiento de las autoridades.

En cuanto al menor de edad, fue dejado al cuidado de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos.