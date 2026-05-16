Un grupo de mineros bloquea la vía a la costa Caribe en Cáceres; protestan por los operativos

Cáceres- Antioquia

En la mañana de este sábado se reporta el bloqueo de la vía a la costa Caribe en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, por un grupo de personas que están protestando contra los operativos que viene realizando la fuerza pública contra la minería ilegal, según las autoridades.

La manifestación se está registrando exactamente en el sector de Guarumo, km 47+400. Allí, los manifestantes atravesaron una tractomula que impide la movilidad de los conductores que utilizan ese corredor vial nacional.

“La comunidad manifiesta, pues, que hay unos pliegos de peticiones, donde hubo un reciente diálogo, donde se hicieron unos acuerdos, aunque claro está que los operativos por parte del Ministerio de Defensa iban a seguir; entonces, la comunidad está ahí como en ese cierre. Sin embargo, nosotros ya vamos a adelantar un consejo de seguridad, ya informamos a la Defensoría del Pueblo, a la personería municipal para, obviamente, hacer los acercamientos con la comunidad, y así, poder dialogar y poder hacer el levantamiento de este cierre”, dijo la alcaldesa de Cáceres, Damiana María Monterrosa Pérez.

Por el lugar solo hay paso de motocicletas, por lo que la movilidad está interrumpida entre Cáceres y Caucasia, aunque cabe aclarar que existe la vía nacional alterna por Zaragoza que comunica con Medellín, facilitando la movilidad de las personas que deben ingresar al departamento de Antioquia desde Córdoba. Sin embargo, las poblaciones como Tarazá, Valdivia, Briceño, Yarumal y Santa Rosa de Osos que quieran movilizarse hacia Caucasia deben llegar hacia Barbosa y tomar las vías del Nus.