En el aeropuerto de Rionegro se registraron 4.1 millones de flujos migratorios durante 2025

Medellín

Migración Colombia entregó las cifras de los movimientos migratorios por los principales aeropuertos del país durante el 2025 y ubicó a Antioquia en el segundo lugar de este paso de extranjeros que llegan o salen del país y los nacionales que disfrutan de destinos internacionales.

¿Cuál es el panorama en el país?

Colombia logró en el año 2025 un flujo migratorio de un total de 21 millones 704 mil 118 viajeros; esto representa un crecimiento del seis por ciento frente al año inmediatamente anterior.

Una de las temporadas de mayor dinamismo y movimiento internacional fue la de fin de año, cuando se alcanzaron niveles sin precedentes, con picos diarios de 83 mil 200 movimientos el 28 de diciembre y 82 mil 502 el 4 de enero de 2026.

¿Cómo está el panorama para Antioquia?

El año anterior, el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro registró 4 millones 129 mil 192 registros migratorios.

Del total de la cifra nacional, esta representa el 19 por ciento, siendo el segundo aeropuerto colombiano con mayor volumen de operación migratoria después del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y por encima del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

Entre los años 2023 y 2025, el crecimiento para el departamento ha sido del 32 por ciento del paso de personas por el Puesto de Control Migratorio del aeropuerto de Rionegro.

De esta manera, Antioquia es uno de los territorios estratégicos en la dinámica de movilidad internacional del país, gracias al crecimiento de la conectividad aérea y el crecimiento del turismo, las actividades económicas, negocios y fortalecimientos de los diferentes sectores de la economía que atraen extranjeros.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, dijo que “la dinámica registrada en Antioquia confirma el papel estratégico del departamento en la movilidad internacional del país. Desde Migración Colombia hemos fortalecido nuestra capacidad operativa en el Aeropuerto Internacional José María Córdova para garantizar un control migratorio ágil, seguro y eficiente, acorde con los niveles de crecimiento que hoy presenta la región”.

¿Qué incrementa el flujo migratorio?

Y es que la ampliación de rutas internacionales en los últimos meses, la alta demanda turística de la capital antioqueña junto a su área metropolitana y el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria se conjugan para seguir teniendo un incremento en el movimiento migratorio.

Movimiento de pasajeros en Rionegro

Durante el año 2025, el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro movilizó un total de 14 millones 572 mil 375 pasajeros, entre llegadas, salidas y tránsito.

En total fueron 108 mil 274 operaciones aéreas, respondiendo a las 12 rutas nacionales, 22 internacionales, los vuelos privados y las diferentes conexiones.

Daniel López Ocampo, gerente encargado del Aeropuerto Internacional José María Córdova, explicó que el 2025 cerró “con una cifra histórica, con más de 14.572.000 pasajeros movilizados entre llegados, salidos y tránsito”.

Se espera que en los próximos días se pueda firmar la documentación requerida para el proceso de ampliación de este terminal aéreo, que superó su capacidad operativa desde el año 2022.

Este aeropuerto, que ya cumplió cuatro décadas de servicio, diseñado para un total de once millones de viajeros al año, desde hace cuatro años superó el promedio de 13 millones de viajeros y alcanzó una cifra histórica de más de 14 millones durante 2025.

Hace cerca de cuatro años se estructuró un plan de ampliación de algunas áreas, en un trabajo articulado con el gobierno nacional, el gobierno seccional y local.

Desde hace algunos meses se adelanta una intervención temporal para optimizar el espacio con el que cuenta el terminal aéreo, adecuando y mejorando la operación remota.

Se han venido incrementando las posiciones remotas, las capacidades de módulos automáticos de check-in y mejoramiento logístico en las filas de ingreso y seguridad en la sala nacional e internacional.

Aún el Plan Maestro no se ha logrado firmar, el cual daría una capacidad de 17 millones de pasajeros al año, el cual tendría un tiempo de ejecución y construcción de cinco años, cuando es posible que ya la cifra de pasajeros esté superando ese número de viajeros al año.